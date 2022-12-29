"Что-то пошло не так" - министр спорта Татарстана о тренере Слуцком

«Мы надеялись, что, оставшись, тренер подготовит команду и все будет хорошо, но что-то пошло не так. Это было обоюдное решение, не было никакой конфликтной ситуации, тренер принял такой план, но вы знаете, что эту часть сезона уже завершал исполняющий обязанности тренера. Мы выиграли два матча подряд и уже идем на третьей строчке», — передает слова Леонова РИА Новости.