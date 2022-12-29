"Что-то пошло не так" - министр спорта Татарстана о тренере Слуцком

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина» не связан с конфликтными ситуациями.
«Мы надеялись, что, оставшись, тренер подготовит команду и все будет хорошо, но что-то пошло не так. Это было обоюдное решение, не было никакой конфликтной ситуации, тренер принял такой план, но вы знаете, что эту часть сезона уже завершал исполняющий обязанности тренера. Мы выиграли два матча подряд и уже идем на третьей строчке», — передает слова Леонова РИА Новости.
В ноябре Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина». Напомним, что 21 мая казанцы на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступили «Уфе» со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.
На смену Слуцкому пришел Юрий Уткульбаев, который работает в клубе с 2022 года. После 20 игр в Первой лиге казанцы идут на 3-м месте, отставая от «Балтики» на четыре, а от «Алании» на одно очко.