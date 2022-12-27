Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
44 минуты назад

«Он был лучшим в истории»: Неймар посвятил Пеле трогательный пост

Газета.Ru

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил трофей «Исторический футболист», который был предназначен Пеле.

«Он был лучшим в истории»: Неймар посвятил Пеле трогательный пост
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

82-летний легендарный игрок должен был сам забрать эту награду из рук Неймара на торжественной церемонии, но с 29 ноября находится в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. Его состояние продолжает ухудшаться.

«Сегодня для меня особенный день, — сказал Неймар на видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). — Меня пригласили, чтобы я вручил Пеле трофей «Исторический футболист». Для меня большая честь быть частью этого события».

Также нападающий «ПСЖ» разместил в своих соцсетях трогательный пост, посвященный Пеле.

Источник: состояние Пеле ухудшилось, он прощается с семьей и друзьями

«Тот, кто сделал футбол своим королевством. Тот, кто вместо того, чтобы разжигать войны, остановил одну. Тот, кто использовал свою силу, чтобы очаровать мир. Тот, кто бросил вызов суверенитету.

Тот, кого почитали. Тот, кто создал свою собственную династию. Тот, кто вдохновил молодежь. Тот, кто построил империю. Тот, кто держал все золотые кубки. Тот, кто был не просто лучшим игроком матча. Он был лучшим в истории», — написал Неймар.

Футбол,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители