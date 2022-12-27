«Он был лучшим в истории»: Неймар посвятил Пеле трогательный пост

«Тот, кто сделал футбол своим королевством. Тот, кто вместо того, чтобы разжигать войны, остановил одну. Тот, кто использовал свою силу, чтобы очаровать мир. Тот, кто бросил вызов суверенитету.



Тот, кого почитали. Тот, кто создал свою собственную династию. Тот, кто вдохновил молодежь. Тот, кто построил империю. Тот, кто держал все золотые кубки. Тот, кто был не просто лучшим игроком матча. Он был лучшим в истории», — написал Неймар.