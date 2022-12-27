Дочь Пеле опубликовала трогательное фото с отцом на больничной кровати

Дочь Пеле — Келли Насименту — провела Рождество в больнице вместе с больным раком отцом и опубликовала их совместное фото.
«Мы все еще здесь, продолжаем бороться и верить. Еще одна ночь вместе», — написала Келли в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под фотографией, где она обнимает отца на больничной койке в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.
Это первая фотография Пеле с тех пор, как его врачи сообщили, что у него прогрессирует рак, вызвавший дисфункции в почках и сердце. Трехкратный чемпион мира был госпитализирован 29 ноября.
В сентября 2021 года у него обнаружили раковую опухоль толстой кишки. Осенью этого года организм перестал реагировать на химиотерапию. Также осложнения вызвал COVID-19, который Пеле перенес недавно. Его состояние ухудшилось.