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38 минут назад

Дочь Пеле Келли Насименту опубликовала фото в обнимку с отцом в больнице

Газета.Ru

Дочь Пеле — Келли Насименту — провела Рождество в больнице вместе с больным раком отцом и опубликовала их совместное фото.

Дочь Пеле опубликовала трогательное фото с отцом на больничной кровати
Фото: СоцсетиСоцсети

«Мы все еще здесь, продолжаем бороться и верить. Еще одна ночь вместе», — написала Келли в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под фотографией, где она обнимает отца на больничной койке в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Это первая фотография Пеле с тех пор, как его врачи сообщили, что у него прогрессирует рак, вызвавший дисфункции в почках и сердце. Трехкратный чемпион мира был госпитализирован 29 ноября.

В сентября 2021 года у него обнаружили раковую опухоль толстой кишки. Осенью этого года организм перестал реагировать на химиотерапию. Также осложнения вызвал COVID-19, который Пеле перенес недавно. Его состояние ухудшилось.

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