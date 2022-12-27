Дочь Пеле опубликовала трогательное фото с отцом на больничной кровати

Дочь Пеле — Келли Насименту — провела Рождество в больнице вместе с больным раком отцом и опубликовала их совместное фото.

Фото: Соцсети Соцсети

«Мы все еще здесь, продолжаем бороться и верить. Еще одна ночь вместе», — написала Келли в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под фотографией, где она обнимает отца на больничной койке в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Это первая фотография Пеле с тех пор, как его врачи сообщили, что у него прогрессирует рак, вызвавший дисфункции в почках и сердце. Трехкратный чемпион мира был госпитализирован 29 ноября.