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15 минут назад

Поттер оценил первые месяцы Стерлинга в «Челси»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер оценил первые месяцы Рахима Стерлинга в команде. Напомним, что этим летом «пенсионеры» заплатили за игрока «Манчестер Сити» около 50 миллионов евро.

Поттер оценил первые месяцы Стерлинга в «Челси»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Рахим пришёл в команду, которая потеряла нескольких ключевых игроков, а также сменила тренера на старте сезона. Команда перестала играть в прежнем ключе, система дала сбой. Рахим и остальные игроки пострадали от этого», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, на счету Стерлинга всего три гола за «Челси» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Сегодня англичанин может сыграть против «Борнмута», несмотря на недавнее участие на чемпионате мира.

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