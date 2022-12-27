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1 час назад

Губерниев: РФ — европейская страна! Переход нашего футбола в Азию — непростительная ошибка

Чемпионат.com

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который заявил, что «не дёргался бы в Азиатскую конфедерацию футбола, а занимался бы устройством внутреннего российского футбола». Губерниев поддержал это мнение Аршавина и назвал возможный переход в АФК непростительной ошибкой.

Губерниев: переход нашего футбола в Азию — непростительная ошибка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аршавин — молодец! Россия — европейская страна! Переход нашего футбола в Азию — непростительная ошибка!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, уже сегодня, 27 декабря, состоится заседание исполком Российского футбольного союза (РФС), по итогам которого будет объявлено решение: остаться в УЕФА или перейти в АФК.

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