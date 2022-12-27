Стало известно, когда Месси вернётся в расположение «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси должен вернуться в расположение своего клуба в начале января. Главный тренер Кристоф Галтье на пресс-конференции подтвердил, что аргентинца ожидают увидеть на тренировочной базе команды 2 или 3 января.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

В данный момент Месси находится в отпуске после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. Ранее ходили слухи, что полузащитник уже дал своё согласие на новый контракт с «ПСЖ», который будет рассчитан сроком до 2025 года.