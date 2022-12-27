Перейра готов сыграть за «ПСЖ» в матче со «Страсбургом»

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра готов принять участие в ближайшем туре чемпионата Франции против «Страсбурга». По информации от журналиста Адриена Гренье, футболист сборной Португалии восстановился после травмы и готов завтра выйти на поле.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Напомним, большую часть нынешнего сезона Перейра отыграл за «ПСЖ» на позиции центрального защитника. Португалец делал это как в схеме с тройкой в обороне, так и при расстановке 4-3-3.