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44 минуты назад

Данилу Перейра готов сыграть за «ПСЖ» в матче со «Страсбургом»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра готов принять участие в ближайшем туре чемпионата Франции против «Страсбурга». По информации от журналиста Адриена Гренье, футболист сборной Португалии восстановился после травмы и готов завтра выйти на поле.

Перейра готов сыграть за «ПСЖ» в матче со «Страсбургом»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, большую часть нынешнего сезона Перейра отыграл за «ПСЖ» на позиции центрального защитника. Португалец делал это как в схеме с тройкой в обороне, так и при расстановке 4-3-3.

Летом Перейра мог покинуть «ПСЖ», но в клубе всё же приняли решение оставить футболиста, который пользуется авторитетом в раздевалке. В нынешнем сезоне на счету Данилу один гол в 11 матчах чемпионата Франции.

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