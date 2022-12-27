Стала известна причина срыва трансфера Самошникова в «Локомотив»

Илья Самошников мог сменить «Рубин» на «Локомотив», но трансфер левого защитника не состоялся. В прессе проскочила информация о том, что 25-летний футболист провалил медицинское обследование. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», на самом деле переход сорвался по другой причине. По нашим данным, «Локомотив» заморозил сделку, поскольку в настоящий момент приоритетом для клуба является подписание игрока на позицию центрального защитника.