«Аль-Наср» хочет вместе с Роналду подписать Рамоса

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» заинтересован в подписании испанского защитника парижского «ПСЖ» Серхио Рамоса, сообщает Marca.

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Контракт испанского футболиста с французским клубом истекает летом 2023 года. При этом не исключен тот вариант, что Рамос, который перешел в «ПСЖ» из мадридского «Реала» на правах свободного агента, решит продлить контракт с парижанами.

«Аль-Наср» хочет подписать Рамоса вместе с португальским нападающим Криштиану Роналду. Стоит отметить, что футболисты вместе играли в «Реале».

37-летний Роналду с ноября этого года находится без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.