Друг Бензема снова атаковал Дешама

«Я проконсультировался с тремя специалистами по поводу диагноза Бензема. Они подтвердили, что Карим мог восстановиться – в 1/8 финала он мог, по крайней мере, находиться в запасе. Почему вы попросили его уехать так быстро?» - написал Джазири в социальных сетях.