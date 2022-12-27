«Ювентус» отчитался об убытках по итогам прошлого сезона

Владельцы итальянского «Ювентуса» утвердили финансовый отчет за прошедший сезон с убытком в размере 239,3 млн евро, сообщает Football Italia.
Это второй по величине убыток, когда либо зарегистрированный клубом Серии А.
Данное собрание акционеров было последним, на котором председательствовал Андреа Аньелли. Он ушел в отставку 28 ноября со всем советом директоров, включая Павла Недведа и Маурицио Арривабене.
— Я желаю всего наилучшего следующему президенту Джанлуке Ферреро и новому гендиректору Маурицио Сканавино. Уход с поста президента был для меня непростым решением, — такими словами Аньелли открыл сегодняшнее собрание акционеров.
Аньелли был назначен президентом «Ювентуса» в 2010 году и выиграл 19 трофеев за 13 лет пребывания у руля команды. Клуб и его нынешние и бывшие руководители в настоящее время находятся под следствием по подозрению в создании фиктивной отчетности и махинациях на рынке.Источник:Football Italia