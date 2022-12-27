«Ювентус» отчитался об убытках по итогам прошлого сезона

Владельцы итальянского «Ювентуса» утвердили финансовый отчет за прошедший сезон с убытком в размере 239,3 млн евро, сообщает Football Italia.

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Это второй по величине убыток, когда либо зарегистрированный клубом Серии А.

Данное собрание акционеров было последним, на котором председательствовал Андреа Аньелли. Он ушел в отставку 28 ноября со всем советом директоров, включая Павла Недведа и Маурицио Арривабене.

— Я желаю всего наилучшего следующему президенту Джанлуке Ферреро и новому гендиректору Маурицио Сканавино. Уход с поста президента был для меня непростым решением, — такими словами Аньелли открыл сегодняшнее собрание акционеров.