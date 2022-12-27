Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

«Ювентус» отчитался об убытках в размере 239,3 млн евро по итогам прошлого сезона

Матч ТВ

Владельцы итальянского «Ювентуса» утвердили финансовый отчет за прошедший сезон с убытком в размере 239,3 млн евро, сообщает Football Italia.

«Ювентус» отчитался об убытках по итогам прошлого сезона
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Это второй по величине убыток, когда либо зарегистрированный клубом Серии А.

Данное собрание акционеров было последним, на котором председательствовал Андреа Аньелли. Он ушел в отставку 28 ноября со всем советом директоров, включая Павла Недведа и Маурицио Арривабене.

— Я желаю всего наилучшего следующему президенту Джанлуке Ферреро и новому гендиректору Маурицио Сканавино. Уход с поста президента был для меня непростым решением, — такими словами Аньелли открыл сегодняшнее собрание акционеров.

Аньелли был назначен президентом «Ювентуса» в 2010 году и выиграл 19 трофеев за 13 лет пребывания у руля команды. Клуб и его нынешние и бывшие руководители в настоящее время находятся под следствием по подозрению в создании фиктивной отчетности и махинациях на рынке.Источник:Football Italia

Футбол,Андреа Аньелли,Павел Недвед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители