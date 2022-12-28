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1 час назад

Мбаппе одобрил трансфер Амрабата в «ПСЖ»

Евро-футбол.Руиещё 1

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, права на которого принадлежат «Фиорентине», может переехать во французский чемпионат. Подписать 26-летнего африканца хочет «ПСЖ», об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Мбаппе одобрил трансфер Амрабата в «ПСЖ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Стоит отметить, что трансфер соотечественника лоббирует защитник Ашраф Хакими. Один из лидеров команды Килиан Мбаппе не против подписания Амрабата и дал свое одобрение по этой сделке.

Главными конкурентами «ПСЖ» в борьбе за Софьяна считаются «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Флорентийцы оценивают игрока минимум в 30 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Серии А Амрабат провел 13 матчей и получил семь желтых карточек.

Футбол,Ашраф Хакими,
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