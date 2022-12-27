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1 час назад

​Галтье: Между Месси и Мбаппе всё в порядке

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не видит потенциальной проблемы в отношениях Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

​Галтье рассказал об отношениях Месси и Мбаппе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее в сети обсуждали фотографию, на которой вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес на праздничном параде после триумфа на чемпионате мира держал в руках куклу с лицом Килиана Мбаппе. Лионель Месси, партнёр Мбаппе по «ПСЖ», находился рядом.

«Месси не проявлял неуважения к Мбаппе. Они пожали руки, а Килиан правильно вёл себя после поражения в финале. Он поздравил Лео», - сказал Галтье журналистам в ходе пресс-коференции.

Напомним, что Лионель Месси пропустит ближайшие матчи «ПСЖ» - форвард до сих пор находится в Аргентине.

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