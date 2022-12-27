​Галтье рассказал об отношениях Месси и Мбаппе

Ранее в сети обсуждали фотографию, на которой вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес на праздничном параде после триумфа на чемпионате мира держал в руках куклу с лицом Килиана Мбаппе. Лионель Месси, партнёр Мбаппе по «ПСЖ», находился рядом.