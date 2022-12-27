«Ахмат» определился с соперниками на зимних сборах

Клуб отправится в Турцию на первый сбор 10 января.Матч с сербским «Партизаном» должен пройти 19 января, 23 го — с сербской «Воеводиной», 5 го февраля — с российскими «Чайкой» и «Химками». На 11 февраля намечены матчи с ульяновской «Волгой» и московским ЦСКА, на 16 е — с казанским «Рубином», на 17 е — с нижнекамским «Нефтехимиком».