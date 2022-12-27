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53 минуты назад

Портрет Федора Черенкова подарили музею футбольного клуба "Спартак"

ТАСС

Музею московского футбольного клуба "Спартак" подарили золотую медаль, созданную в честь его столетия, и портрет бронзового призера Олимпийских игр 1980 года Федора Черенкова, который был рекордсменом красно-белых по количеству проведенных за них матчей. Передача состоялась на домашнем стадионе красно-белых "Открытие Банк - Арене" во вторник перед презентацией документального фильма "Они сочинили "Спартак".

Портрет Федора Черенкова подарили музею футбольного клуба "Спартак"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Портрет выполнил художник Сергей Зленко. Музею "Спартака" картину передал одноклассник и близкий друг Черенкова Александр Беляев.

Видео дня

"Я тоже смог прикоснуться к истории "Спартака", в частности через вот этот портрет Федора Черенкова. Это важно, что мы храним историю, особенно через произведения искусства. Я дальше бы также хотел работать со "Спартаком", хотел бы создать серию работ, связанной с ветеранами клуба", - отметил Зленко в видеообращении.

"Идея портрета принадлежит нам двоим. Я инициатор, предложил Сергею. Федор был уникален как в детстве, так и на футбольном поле. Это принт-копия, оригинал был подарен академии Федора Черенкова в 2019 году, к 60-летию Черенкова", - добавил Беляев.

Также творческая команда создателей документального фильма "Они сочинили "Спартак" - кинокомпании "Юность" и "Свой почерк" - передали музею "Спартака" золотую медаль к столетию футбольного клуба.

"Мы тоже решили отметить столетие клуба, мы сделали медаль в честь столетия "Спартака". Очень хотели бы, чтобы она нашла место в его музее", - сказал генеральный директор "Юности" Илья Качалов.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. Он - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). В 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

История "Спартака"

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (или просто МКС), стоявший у истоков футбольного клуба "Спартак". Красно-белые являются самым титулованным клубом России - на их счету десять побед в чемпионате страны. 12 раз клуб становился победителем чемпионатов СССР. Также "Спартак" десять раз выигрывал Кубок СССР и четыре раза - Кубок России.

Футбол,Федор Черенков,Александр Беляев,Спартак,
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