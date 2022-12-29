Пеле: биография легенды футбола

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) родился 23 октября 1940 года в городке Трес-Корасойнс в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии. Детство будущей звезды прошло в бедном районе города Бауру в штате Сан-Паулу. Его отец в молодости был футболистом, выступал за различные бразильские клубы под именем Дондиньо, но, получив серьезную травму, ушел из спорта. Из-за этого его семья постоянно испытывала финансовые трудности, а мальчику приходилось подрабатывать. Несмотря на сложности, Эдсон пошел по стопам отца и увлекся футболом. Именно в юношеские годы он получил свое прозвище – Пеле. 29 декабря 2023 года великий футболист ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.
В 1956 году Пеле попал на просмотр в знаменитый клуб «Сантос» и подписал первый контракт. 15-летний юноша сумел проявить себя в первом же матче, записав на свой счет забитый гол. Уже в следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Штата. Пеле выступал за «Сантос» до 1974 года и вместе с клубом шесть раз становился чемпионом Бразилии и выиграл более двадцати трофеев.
В 1975 году он уехал в США, где стал чемпионом Североамериканской футбольной лиги в составе клуба «Нью-Йорк Космос». Его прощальная игра состоялась 1 октября 1977 года на арене Giants Stadium в Ист-Ратерфорде. В тот день против друг друга сошлись команды, где выступал Пеле. Это был товарищеский матч между клубами «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Легендарный футболист провел по одному тайму за каждую из команд и забил мяч ударом со штрафного.
После окончания футбольной карьеры Пеле был послом ООН по вопросам экологии, работал министром Бразилии, опубликовал несколько автобиографий, снимался в кино и сочинял музыку. Король футбола несколько раз пытался стать тренером, но видимо так и не смог почувствовать себя в такой роли.
В сентябре 2021 года Пеле перенёс операцию по удалению опухоли на правой стороне толстой кишки. В декабре 2022 года общественности стало известно, что химиотерапия больше не помогает легендарному футболисту. Некоторое время ему оказывали только паллиативную помощь.