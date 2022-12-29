Пеле: биография легенды футбола

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) родился 23 октября 1940 года в городке Трес-Корасойнс в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии. Детство будущей звезды прошло в бедном районе города Бауру в штате Сан-Паулу. Его отец в молодости был футболистом, выступал за различные бразильские клубы под именем Дондиньо, но, получив серьезную травму, ушел из спорта. Из-за этого его семья постоянно испытывала финансовые трудности, а мальчику приходилось подрабатывать. Несмотря на сложности, Эдсон пошел по стопам отца и увлекся футболом. Именно в юношеские годы он получил свое прозвище – Пеле. 29 декабря 2023 года великий футболист ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.

1/15 Пеле на разминке с мячом, 1966 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Пеле во время отдыха в Мюнхене, 1966 год Фото: ТАСС 3/15 Бразильский нападающий Пеле и советский вратарь Анзор Амберкович Кавазашвили после товарищеского футбольного матча между сборными командами СССР и Бразилии на Центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Лужниках. Бразильская команда выиграла со счетом 3:0, 1965 год Фото: ТАСС 4/15 Пеле пробивает штрафной удар, 1970 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Пеле наносит удар по воротам во время финального матча между сборными Бразилии и Италии, 1970 год Фото: legion-media.ru 6/15 Пеле с Кубком Жюля Риме, 1970 год Фото: ТАСС 7/15 Пеле, Лев Яшин и Свен Тумба в аэропорту "Шереметьево", 1988 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Пеле и Марадона, 1988 год Фото: ТАСС 9/15 Пеле, Майк Тайсон и шведский хоккеист Свен Тумба во время открытия гольф-клуба в Москве, 1988 год Фото: ТАСС 10/15 Пеле во время визита в Москву, 2003 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Пеле с Кубком мира, 2006 год Фото: ТАСС 12/15 Пеле и модель Клаудия Шиффер на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, 2006 год Фото: ТАСС 13/15 Пеле в 2011 году Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Владимир Путин, Пеле и Диего Марадона перед началом церемонии жеребьевки группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года в Государственном Кремлевском дворце, 2017 год Фото: ТАСС 15/15 Футболист Пеле встретился с нападающим Килианом Мбаппе в Париже, 2019 год Фото: ТАСС

В 1956 году Пеле попал на просмотр в знаменитый клуб «Сантос» и подписал первый контракт. 15-летний юноша сумел проявить себя в первом же матче, записав на свой счет забитый гол. Уже в следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Штата. Пеле выступал за «Сантос» до 1974 года и вместе с клубом шесть раз становился чемпионом Бразилии и выиграл более двадцати трофеев.

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В 1975 году он уехал в США, где стал чемпионом Североамериканской футбольной лиги в составе клуба «Нью-Йорк Космос». Его прощальная игра состоялась 1 октября 1977 года на арене Giants Stadium в Ист-Ратерфорде. В тот день против друг друга сошлись команды, где выступал Пеле. Это был товарищеский матч между клубами «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Легендарный футболист провел по одному тайму за каждую из команд и забил мяч ударом со штрафного.

После окончания футбольной карьеры Пеле был послом ООН по вопросам экологии, работал министром Бразилии, опубликовал несколько автобиографий, снимался в кино и сочинял музыку. Король футбола несколько раз пытался стать тренером, но видимо так и не смог почувствовать себя в такой роли.