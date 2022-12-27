​Энцо Фернандес прибыл в Португалию вместе с агентом

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес вернулся в Португалию после триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира. Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, Фернандес приехал вместе со своим агентом. Есть вероятность, что в ближайшее время представителю аргентинского игрока придётся вести переговоры. Это произойдёт в том случае, если какой-то из клубов выразит готовность заплатить за Фернандеса 120 миллионов евро. Именно такая сумма выкупа прописана в договоре игрока с «Бенфикой».