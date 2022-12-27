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44 минуты назад

​Энцо Фернандес прибыл в Португалию вместе с агентом

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес вернулся в Португалию после триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира. Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, Фернандес приехал вместе со своим агентом. Есть вероятность, что в ближайшее время представителю аргентинского игрока придётся вести переговоры. Это произойдёт в том случае, если какой-то из клубов выразит готовность заплатить за Фернандеса 120 миллионов евро. Именно такая сумма выкупа прописана в договоре игрока с «Бенфикой».

​Энцо Фернандес прибыл в Португалию вместе с агентом
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Интерес к 21-летнему Энцо Фернандесу, которого признали лучшим молодым игроком чемпионата мира, проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Реал».

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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