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27 декабря

Кавазашвили назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году

Евро-футбол.Руиещё 1

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком РПЛ в 2022 году.

Кавазашвили назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

«Могу назвать только Куинси Промеса. Из российских футболистов сейчас никого не хочу назвать, сезон еще не закончился, в конце сезона можно назвать. Сейчас я назвал самого заметного игрока», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

По мнению эксперта, 30-летний нападающий переживает вторую молодость, но только от игрока зависит, сможет ли он продолжить выступать на таком уровне.

Напомним, Промес был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в уходящем году по версии издания «Спорт-Экспресс».

Футбол,РПЛ,Анзор Кавазашвили,Квинси Промес,Спартак,
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