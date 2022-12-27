Агент Лунева исключил возвращение голкипера в Россию

Агент российского голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов исключил возвращение голкипера в Россию.
«Не рассматриваем вариант возвращения в Россию и даже не планируем», - цитирует агента «РБ Спорт».
Смирнов добавил, что на данный момент, у его клиента действующий контракт с немецким клубом.
Андрей Лунёв выступает за «Байер» с лета 2021 года, однако не так часто играет в основе «фармацевтов». В текущем сезоне 31-летний голкипер вышел на поле всего лишь один раз – это случилось в матче Бундеслиги. Тогда Лунёв пропустил два гола от «Аугсбурга», его команда проиграла – 1:2.
Действующий контракт голкипера с немецким клубом рассчитан до 30 июня следующего года.