Агент Лунева исключил возвращение голкипера в Россию

Андрей Лунёв выступает за «Байер» с лета 2021 года, однако не так часто играет в основе «фармацевтов». В текущем сезоне 31-летний голкипер вышел на поле всего лишь один раз – это случилось в матче Бундеслиги. Тогда Лунёв пропустил два гола от «Аугсбурга», его команда проиграла – 1:2.