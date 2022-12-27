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53 минуты назад

Уткин: ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА

Чемпионат.com

Российский спортивный комментатор Василий Уткин высказался о потенциальном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Уткин: ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня нет темы для открытого письма, но я открыто выскажу свою позицию. Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА. Я сейчас чётко принимаю это решение. Я здесь вырос, я люблю эти команды, этот мир и пространство. И есть ощущение, что я на этом сильно сэкономлю время», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

РФС перенес голосование по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию

Ранее сообщалось, что РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК.

Футбол,Василий Уткин,РФС,УЕФА,
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