Тчуамени и Гави стали самыми подорожавшими игроками Ла Лиги

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени стал самым подорожавшим игроком Ла Лиги в уходящем году. Теперь восходящая французская звезда стоит 90 млн евро – за 2022 год он подорожал аж на 50 млн.

Но не только Тчуамени разместился на первой строчке рейтинга. Первое место с ним разделил ещё один молодой полузащитник из чемпионата Испании, но на этот раз не из стана «сливочных», а из состава их принципиальных соперников из «Барселоны» - Гави. Его стоимость тоже равна 90 млн евро и подорожал он за год точно на такую же сумму.