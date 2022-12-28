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1 час назад

Тчуамени и Гави стали самыми подорожавшими игроками Ла Лиги в 2022 году

Евро-футбол.Руиещё 4

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени стал самым подорожавшим игроком Ла Лиги в уходящем году. Теперь восходящая французская звезда стоит 90 млн евро – за 2022 год он подорожал аж на 50 млн.

Тчуамени и Гави стали самыми подорожавшими игроками Ла Лиги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Но не только Тчуамени разместился на первой строчке рейтинга. Первое место с ним разделил ещё один молодой полузащитник из чемпионата Испании, но на этот раз не из стана «сливочных», а из состава их принципиальных соперников из «Барселоны» - Гави. Его стоимость тоже равна 90 млн евро и подорожал он за год точно на такую же сумму.

Третий в списке – бразильский форвард мадридского «Реала» Родриго. Он прибавил в стоимости за год 40 млн евро и теперь стоит 80 млн.

Все данные взяты с портала Transfermarkt.

Футбол,Реал,
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