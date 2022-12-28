Ломбертс: «Хочу ещё один матч, который я смогу сыграть, не чувствуя боли»

«Хочу ещё один матч, который я смогу сыграть, не чувствуя боли. Чтобы я выложился полностью. И если выбирать такой матч, то это «Зенит» — «Спартак». Чтобы я думал только об игре, а не о колене», — заявил экс-защитник бельгийской сборной в интервью изданию Sport24.