«Челси» готов заплатить 120 млн евро за чемпиона мира

Ранее сообщалось, что полузащитник, ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, может перебраться в «Манчестер Юнайтед», но теперь фаворитом в борьбе за 21-летнего игрока считается «Челси». По информации Correio da Manha, представители лондонцев уже прибыли в Лиссабон для переговоров. Клуб согласен заплатить «Бенфике» требуемую сумму – 120 млн евро.