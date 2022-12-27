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29 минут назад

«Челси» готов заплатить 120 млн евро за чемпиона мира Энцо Фернандеса

Евро-футбол.Ру

Лондонский «Челси» готов активировать пункт отступных, прописанный в контракте Энцо Фернандеса с «Бенфикой».

«Челси» готов заплатить 120 млн евро за чемпиона мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее сообщалось, что полузащитник, ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, может перебраться в «Манчестер Юнайтед», но теперь фаворитом в борьбе за 21-летнего игрока считается «Челси». По информации Correio da Manha, представители лондонцев уже прибыли в Лиссабон для переговоров. Клуб согласен заплатить «Бенфике» требуемую сумму – 120 млн евро.

Энцо Фернандес провёл 24 матча за «орлов» в текущем сезоне, записав на свой счёт три гола и пять ассистов. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 55 млн евро.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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