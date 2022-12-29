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23 минуты назад

«Локомотив» намерен приобрести защитника сборной Марокко

Свободная прессаиещё 7

Защитник сборной Марокко и испанского «Вальядолида» Джавад Эль-Ямик может продолжить карьеру в чемпионате России. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет московский «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

«Локомотив» намерен приобрести защитника сборной Марокко
Фото: ФК "Локомотив"ФК "Локомотив"

По информации источника, «железнодорожники» хотят взять футболиста в аренду до конца текущего сезона за 500 тысяч евро, после чего получить право выкупить его трансфер ещё за 4 миллиона евро.

Напомним, текущей зимой состав «Локомотива» уже пополнили игроки самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

Футбол,Сергей Пиняев,Максим Глушенков,
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