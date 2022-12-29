«Локомотив» намерен приобрести защитника сборной Марокко

Защитник сборной Марокко и испанского «Вальядолида» Джавад Эль-Ямик может продолжить карьеру в чемпионате России. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет московский «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, «железнодорожники» хотят взять футболиста в аренду до конца текущего сезона за 500 тысяч евро, после чего получить право выкупить его трансфер ещё за 4 миллиона евро.