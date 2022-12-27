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28 минут назад

Гильермо Абаскаль объяснил свой приход в "Спартак"

Inc-News

Гильермо Абаскаль объяснил свой приход в "Спартак"Испанский специалист поднял красно-белых на второе место в премьер-лиге. Источник фото: ФК "Спартак"Гильермо Абаскаль заявил, что решил возглавить московский "Спартак", так как видел в нём потенциал.

Гильермо Абаскаль объяснил свой приход в "Спартак"
Фото: ФК "Спартак"ФК "Спартак"

"Я запомнил, что "Спартак" обыграл "Севилью" со счетом 5:1, команду, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне. Со стороны я видел это одним взглядом, но внутри я увидел большой потенциал и узнал, насколько он велик в России", - цитирует его "Релево".

Абаскаль добавил, что у "Спартака" есть достаточно преимуществ: это сильная культура работы, хорошая игровая обученности.

Кроме того, по словам наставника красно-белых, им удалось создать в команде положительную атмосферу.

После 17 туров "Спартак" занимает 2-е место в чемпионате России, уступая 7 очков лидирующему петербургскому "Зениту".

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