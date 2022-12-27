Гильермо Абаскаль объяснил свой приход в "Спартак"Испанский специалист поднял красно-белых на второе место в премьер-лиге. Источник фото: ФК "Спартак"Гильермо Абаскаль заявил, что решил возглавить московский "Спартак", так как видел в нём потенциал.
"Я запомнил, что "Спартак" обыграл "Севилью" со счетом 5:1, команду, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне. Со стороны я видел это одним взглядом, но внутри я увидел большой потенциал и узнал, насколько он велик в России", - цитирует его "Релево".
Абаскаль добавил, что у "Спартака" есть достаточно преимуществ: это сильная культура работы, хорошая игровая обученности.
Кроме того, по словам наставника красно-белых, им удалось создать в команде положительную атмосферу.
После 17 туров "Спартак" занимает 2-е место в чемпионате России, уступая 7 очков лидирующему петербургскому "Зениту".