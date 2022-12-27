Гильермо Абаскаль объяснил свой приход в "Спартак"

"Я запомнил, что "Спартак" обыграл "Севилью" со счетом 5:1, команду, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне. Со стороны я видел это одним взглядом, но внутри я увидел большой потенциал и узнал, насколько он велик в России", - цитирует его "Релево".