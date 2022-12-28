Матыцин оценил желание РФС перейти в Азиатскую конфедерацию

— Я считаю, что организациям, которые принимают решения, не надо делать резких движений.



Во-первых, не надо разрывать связи с европейским футбольным сообществом. Насколько мне известно, Александр Дюков активно взаимодействует, происходит диалог и с руководством ФИФА, и с руководством УЕФА. Обе организации понимают реалии, которые сегодня существуют. Насколько мне известно, руководство ФИФА не возражает, если РФС перейдёт под азиатскую юрисдикцию.



Здесь важны приоритеты. С моей точки зрения, приоритетом должны объявлять обеспечение конкурентного развития российского футбола. Это возможно только при участии в международных соревнованиях, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».