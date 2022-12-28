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24 минуты назад

Матыцин оценил желание РФС перейти в Азиатскую конфедерацию

Матч ТВ

Министр спорта Олег Матыцин высказался о возможности перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию.

Матыцин оценил желание РФС перейти в Азиатскую конфедерацию
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВДенис Бушковский / Матч ТВ

— Я считаю, что организациям, которые принимают решения, не надо делать резких движений.

Во-первых, не надо разрывать связи с европейским футбольным сообществом. Насколько мне известно, Александр Дюков активно взаимодействует, происходит диалог и с руководством ФИФА, и с руководством УЕФА. Обе организации понимают реалии, которые сегодня существуют. Насколько мне известно, руководство ФИФА не возражает, если РФС перейдёт под азиатскую юрисдикцию.

Здесь важны приоритеты. С моей точки зрения, приоритетом должны объявлять обеспечение конкурентного развития российского футбола. Это возможно только при участии в международных соревнованиях, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

Футбол,Олег Матыцин,Александр Дюков,РФС,УЕФА,
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