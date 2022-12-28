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41 минуту назад

Григорян: Эмилиано Мартинес способен играть в любом топ-клубе

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Бывший главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян лестно отозвался о голкипере «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе. Вратарь стал чемпионом мира и получил «Золотую перчатку» на мундиале в Катаре.

Григорян: Эмилиано Мартинес способен играть в любом топ-клубе
Фото: BetassistBetassist

«Мартинес не только оказывает огромное влияние на партнёров. Он ещё и способен выбить из равновесия соперников, а это искусство! Чемпионат мира показал, что Эмилиано способен играть в любом топ клубе», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

30-летний вратарь является воспитанником «Индепендентье» и «Арсенала». В системе «канониров» он был с 2012 по 2020 год, однако лондонцы регулярно отдавали его в аренды. В итоге Мартинес полноценно перешёл в «Астон Виллу», а на следующий сезон получил вызов в сборную Аргентины.

С «альбиселесте» помимо победы на ЧМ-2022 он успел выиграть Копа Америка и Финалиссиму.

Футбол,Александр Григорян,
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