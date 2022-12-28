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42 минуты назад

Футболист «Барселоны» хочет играть в одной команде с Месси

Евро-футбол.Ру

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто в разговоре с журналистами высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

Футболист «Барселоны» хочет играть в одной команде с Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я поздравил Лионеля Месси с триумфом в Катаре, но пока он мне не ответил. Моя супруга хорошо знакома с его женой, и она передала им наши поздравления», - приводит слова испанского футболиста Esports RAC1.

Кроме того, Роберто признался, что хотел бы снова выступать за одну команду с 35-летним нападающим.

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мундиаля, в его активе семь забитых мячей и три голевые передачи.

Футбол,Лионель Месси,
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