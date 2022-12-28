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21 минуту назад

Канте готов покинуть «Челси» в конце сезона

Евро-футбол.Ру

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте готов покинуть свою команду в конце сезона на правах свободного агента. В социальных сетях об этом утверждает журналист Николо Скира.

Канте готов покинуть «Челси» в конце сезона
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Контракт француза с «пенсионерами» истекает по окончанию нынешнего сезона. Хавбеку пока не дают новое соглашение из-за соотношения возраста и травматичности. Канте должен вернуться в обойму команды предположительно в марте.

Каталонская «Барселона» активно следит за ситуацией. В случае чего, «сине-гранатовые» будут готовы предложить французу контракт и подписать его на правах свободного агента.

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