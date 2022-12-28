Канте готов покинуть «Челси» в конце сезона

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте готов покинуть свою команду в конце сезона на правах свободного агента. В социальных сетях об этом утверждает журналист Николо Скира.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Контракт француза с «пенсионерами» истекает по окончанию нынешнего сезона. Хавбеку пока не дают новое соглашение из-за соотношения возраста и травматичности. Канте должен вернуться в обойму команды предположительно в марте.