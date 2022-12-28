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24 минуты назад

«Дзюба еще не закончил футбольную карьеру, поэтому в теннис пока не зовем» — Булыкин

Матч ТВ

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба сможет регулярно играть в теннис, когда закончит футбольную карьеру, но не раньше, заявил «Матч ТВ» экс форвард «Локомотива», «Байера» и национальной команды Дмитрий Булыкин.

«Дзюба еще не закончил футбольную карьеру, поэтому в теннис пока не зовем»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В интервью «Матч ТВ» победительница «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина рассказала, что и Дзюба, и Булыкин на очень хорошем уровне играют в теннис.

— Играю часто, на хорошем уровне, раза три в неделю. Часто играем с (Евгением) Алдониным один на один, а также с ним в паре в турнирах, — подтвердил Булыкин корреспонденту «Матч ТВ».

— Есть у нас и еще разные партнеры, девочка профессионал, и еще один любитель. Теннис очень люблю, тренер у меня сестра — бывшая теннисистка, поэтому уровень неплохой и побеждаю действительно частенько.

— Мыскина говорит, что было бы интересно увидеть ваш спарринг с Дзюбой, который вроде бы тоже играет неплохо. Не думали?

— Пока мы ним еще не играли. У Дзюбы пока футбольная карьера не закончена, вряд ли он думает о теннисе, а потом посмотрим. Так что пока играем с Алдониным. Он еще и левша, поэтому мы в паре настолько сильны, что очень многие нам проигрывают, даже серьезные теннисисты.

— Может, есть смысл организовать турнир среди бывших футболистов, раз вас так много в теннисе?

— Я знаю, что спортсменов действительно много играет. В частности, Илья Ковальчук, мы с ним пересекались на турнире, попадали друг против друга. И вообще много хоккеистов пытается в теннис играть, у многих получается. Было бы интересно устроить такой турнир — «футбол против хоккея». Теннис — интересный индивидуальный вид спорта, который совершенно отличается от командных. Наверное, этим нас и привлекает. Многие футболисты сейчас задействованы, но кто свободен, смог бы играть.

Футбол,Артем Дзюба,Анастасия Мыскина,Дмитрий Булыкин,Илья Ковальчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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