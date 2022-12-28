«Дзюба еще не закончил футбольную карьеру, поэтому в теннис пока не зовем»

— Я знаю, что спортсменов действительно много играет. В частности, Илья Ковальчук, мы с ним пересекались на турнире, попадали друг против друга. И вообще много хоккеистов пытается в теннис играть, у многих получается. Было бы интересно устроить такой турнир — «футбол против хоккея». Теннис — интересный индивидуальный вид спорта, который совершенно отличается от командных. Наверное, этим нас и привлекает. Многие футболисты сейчас задействованы, но кто свободен, смог бы играть.