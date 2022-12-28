Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах

«Локомотив» определился с двумя соперниками на зимние сборы. Готовиться к возобновлению сезона железнодорожники будут в ОАЭ. По информации «Матч ТВ», среди спарринг партнёров москвичей два клуба РПЛ.
Красно-зелёные запланировали три сбора, которые пройдут с середины января по середину февраля. 29 января «Локомотив» встретится с «Сочи», а 12 февраля сыграет с «Уралом».
Полный список железнодорожники объявят позже, в него войдут ещё пять команд, включая клубы азиатских чемпионатов.
Напомним, на перерыв «Локомотив» ушёл в статусе 14-й команды РПЛ. В активе москвичей всего лишь 13 очков за 17 туров. 22 февраля на «РЖД Арене» подопечные Михаила Галактионова сойдутся со «Спартаком» в плей-офф Кубка России.