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36 минут назад

Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах

Betassist

«Локомотив» определился с двумя соперниками на зимние сборы. Готовиться к возобновлению сезона железнодорожники будут в ОАЭ. По информации «Матч ТВ», среди спарринг партнёров москвичей два клуба РПЛ.

Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах
Фото: BetassistBetassist

Красно-зелёные запланировали три сбора, которые пройдут с середины января по середину февраля. 29 января «Локомотив» встретится с «Сочи», а 12 февраля сыграет с «Уралом».

Полный список железнодорожники объявят позже, в него войдут ещё пять команд, включая клубы азиатских чемпионатов.

Напомним, на перерыв «Локомотив» ушёл в статусе 14-й команды РПЛ. В активе москвичей всего лишь 13 очков за 17 туров. 22 февраля на «РЖД Арене» подопечные Михаила Галактионова сойдутся со «Спартаком» в плей-офф Кубка России.

Футбол,Михаил Галактионов,Спартак,
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