Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах

«Локомотив» определился с двумя соперниками на зимние сборы. Готовиться к возобновлению сезона железнодорожники будут в ОАЭ. По информации «Матч ТВ», среди спарринг партнёров москвичей два клуба РПЛ.

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Красно-зелёные запланировали три сбора, которые пройдут с середины января по середину февраля. 29 января «Локомотив» встретится с «Сочи», а 12 февраля сыграет с «Уралом».

Полный список железнодорожники объявят позже, в него войдут ещё пять команд, включая клубы азиатских чемпионатов.