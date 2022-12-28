Тен Хаг рассказал о поиске форварда

«Я не говорю об отдельных ситуациях. Я не смотрю на другие команды, а только на нашу. Убежден, что с нынешним набором игроков – это касается как индивидуальных качеств, так и командных – мы можем конкурировать с другими клубами», – сказал тен Хаг после победы над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура АПЛ.