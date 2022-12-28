Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
26 минут назад

Гвардиола: «В январе «Манчестер Сити» ждёт очень тяжёлый график»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что в январе его команду ждёт очень насыщенный график. Напомним, в данный момент «горожане» идут на втором месте в АПЛ, отставая от первого «Арсенала» на 8 очков с матчем в запасе.

Гвардиола: «В январе «Манчестер Сити» ждёт очень тяжёлый график»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В январе «Манчестер Сити» ждёт очень тяжёлый график. Это касается интервалов между матчами, а также качества соперников», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В январе «Манчестер Сити» предстоит сыграть дома с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом», а также на выезде против «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси». Все эти матчи пройдут в рамках Английской премьер-лиги.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители