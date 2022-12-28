Гвардиола: «В январе «Манчестер Сити» ждёт очень тяжёлый график»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что в январе его команду ждёт очень насыщенный график. Напомним, в данный момент «горожане» идут на втором месте в АПЛ, отставая от первого «Арсенала» на 8 очков с матчем в запасе.