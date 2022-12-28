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7 минут назад

Испанский гранд умоляет о трансфере звезды «Зенита»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как заявил футбольный агент Тимур Гурцкая, серьезный интерес к 25-летнему бразильцу проявляет мадридский «Атлетико».

Испанский гранд умоляет о трансфере звезды «Зенита»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мадридцы умоляют Вендела перейти. Он не хочет покидать «Зенит». Это показатель, что не все у нас так плохо», - поведал агент на ютуб-канале «Вышли!».

Трансферная стоимость Вендела – 22 миллиона евро. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги бразилец сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.

Футбол,Тимур Гурцкая,Зенит,
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