Испанский гранд умоляет о трансфере звезды «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как заявил футбольный агент Тимур Гурцкая, серьезный интерес к 25-летнему бразильцу проявляет мадридский «Атлетико».

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«Мадридцы умоляют Вендела перейти. Он не хочет покидать «Зенит». Это показатель, что не все у нас так плохо», - поведал агент на ютуб-канале «Вышли!».

Трансферная стоимость Вендела – 22 миллиона евро. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.