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1 час назад

Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за трансфер Агапова

Евро-футбол.Ру

Московский ЦСКА проявляет заинтересованность в трансфере защитника «Пари НН» Ильи Агапова, об этом сообщается в телеграм-канале «Первый спорт».

Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за трансфер Агапова
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как стало известно источнику, за переход 21-летнего футболиста «армейский» клуб может заплатить три миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Агапов принял участие в 13 поединках, в которых получил четыре желтые карточки. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в один миллион евро.

По итогам 17 туров чемпионата России ЦСКА с 29 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице.

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