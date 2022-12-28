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59 минут назад

Серджи Роберто: «Месси не будет любить «ПСЖ» так, как «Барсу». Это его клуб»

Sports.ru

«Я поздравил его с победой на чемпионате мира, но он еще не ответил мне. Хотя моя жена переписывалась с его женой. Я очень счастлив, что он выиграл

«Месси не будет любить «ПСЖ» так, как «Барсу». Это его клуб»
Фото: Sports.ruSports.ru

Как и любой куле, я был бы рад, если бы он вернулся. Еще сильнее я был бы рад, если бы смог поиграть с ним. Читал, что он продлит контракт с «ПСЖ».

Мы с ним не общались, поэтому не знаю, рассматривал ли он вариант с возвращением в «Барселону». Но, конечно, «ПСЖ» он не будет любить так, как любил «Барсу». Это его клуб. То, как он ушел, – до сих пор заноза для нас. Но все-таки решение зависит от него», – сказал защитник «Барселоны» в интервью RAC 1.

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