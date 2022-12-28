Бывший игрок "Зенита" Ломбертс назвал российский напиток худшим в жизни

«На следующий день мне нужно было провести за рулем около десяти часов. В итоге жена вела машину два или три часа. После этому мы остановились на заправке, я купил три ред булла и кое-как смог подменить ее за рулем. Но чувствовал себя отвратительно», — поделился воспоминаниями Ломбертс.