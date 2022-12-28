Бывший игрок "Зенита" Ломбертс назвал российский напиток худшим в жизни

Бывший футболист петербургского «Зенита» Николас Ломбертс назвал русское пиво худшей вещью в своей жизни.
Отвечая на вопрос Sport24, что бы он выбрал — один день находиться в замкнутом небольшом пространстве или один день пить русское пиво, бельгиец ответил:
«Маленькие пространства, определенно. Я бы выдержал! Русское пиво — худшая вещь в моей жизни. И еще голландское пиво».
Он также рассказал о случае, когда он сильно напился с друзьями перед семейной поездкой с женой на горнолыжный курорт.
«На следующий день мне нужно было провести за рулем около десяти часов. В итоге жена вела машину два или три часа. После этому мы остановились на заправке, я купил три ред булла и кое-как смог подменить ее за рулем. Но чувствовал себя отвратительно», — поделился воспоминаниями Ломбертс.
Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. За петербургский клуб он провел 289 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. Также игрок выступал за бельгийские «Гент» и «Остенде».