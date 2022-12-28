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36 минут назад

Журналист Малосолов объяснил минусы перехода РФС в AFC

Матч ТВиещё 1

Спортивный журналист Андрей Малосолов в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» рассказал, с какими сложностями столкнется российский футбол в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Минусы перехода РФС в AFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Нам могут не дать выступить на ЧМ 2026, который будет США, Канаде и Мексике. Скажу, может быть, непопулярную вещь. Я против перехода. Допустим, мы перешли в Азию. Первое, что мы теряем — необходимость перестроить систему на азиатский лад, который мы не понимаем. Мы всегда играли по европейской школе футбола, в которую сами внесли свои достижения.
Второе — перелеты. Из Москвы в Японию. До Австралии лететь долго. А сейчас, при иной логистике, все будет стоить дорого. Допустим, «Зенит» будет играть в местной Лиге чемпионов и болельщики захотят полететь в Малайзию. Это деньги же безумные.

Уходя из Европы, мы теряем Лигу чемпионов, Лигу Европы. Это важная экономика футбола. Гинер говорил, что только за выход из группы ЛЧ получал 20 миллионов долларов.

Есть другие часовые пояса, как мы будем смотреть трансляции? В европейской части России будет невозможно смотреть трансляции. Уровень турнира? Сборные Японии, Южной Кореи, Ирана — половина игроков в Европе, хорошо. Но есть Индия, Монголия, Бангладеш, — сказал Малосолов.

Служба коммуникаций РФС во вторник сообщила, что перенос голосования по переходу российского футбола из УЕФА в AFC связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.

Футбол,Андрей Малосолов,РФС,УЕФА,Зенит,
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