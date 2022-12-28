Минусы перехода РФС в AFC

— Нам могут не дать выступить на ЧМ 2026, который будет США, Канаде и Мексике. Скажу, может быть, непопулярную вещь. Я против перехода. Допустим, мы перешли в Азию. Первое, что мы теряем — необходимость перестроить систему на азиатский лад, который мы не понимаем. Мы всегда играли по европейской школе футбола, в которую сами внесли свои достижения.

Второе — перелеты. Из Москвы в Японию. До Австралии лететь долго. А сейчас, при иной логистике, все будет стоить дорого. Допустим, «Зенит» будет играть в местной Лиге чемпионов и болельщики захотят полететь в Малайзию. Это деньги же безумные.



Уходя из Европы, мы теряем Лигу чемпионов, Лигу Европы. Это важная экономика футбола. Гинер говорил, что только за выход из группы ЛЧ получал 20 миллионов долларов.



Есть другие часовые пояса, как мы будем смотреть трансляции? В европейской части России будет невозможно смотреть трансляции. Уровень турнира? Сборные Японии, Южной Кореи, Ирана — половина игроков в Европе, хорошо. Но есть Индия, Монголия, Бангладеш, — сказал Малосолов.