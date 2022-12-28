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22 минуты назад

Депутат Свищев инициирует общественные слушания о переходе РФС в AFC

Матч ТВ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» рассказал, что даст поручение провести общественные слушания, посвященные переходу Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

В Госдуме инициируют общественные слушания о переходе РФС в AFC
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Почему у депутатов нет общественных слушаний по теме футбола? Дам поручение, чтобы первое общественное слушание в январе было посвящено этой теме, — сказал Свищев.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что у организации есть время до 31 декабря для подачи документов на вступление в AFC, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.

В конце февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Футбол,Александр Дюков,Дмитрий Свищев,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,Госдума,
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