Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
39 минут назад

Агент оценил шансы Захаряна перейти в «Челси»

Евро-футбол.Ру

Футбольный агент Глеб Разоренов, который представляет интересы футболистки «Челси» Алсу Абдуллиной, высказался о потенциальном переходе воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в стан «пенсионеров».

Агент оценил шансы Захаряна перейти в «Челси»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Все возможно, теоретически, почему нет, его переезд в Англию может состояться. Но, я не знаю, как обстоит переговорный процесс, поэтому сложно комментировать», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Трансферная стоимость 19-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро. В текущем сезоне Арсен забил три гола и сделал шесть ассистов в 21 матче за «Динамо».

Летом Захарян был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась.

Футбол,Арсен Захарян,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители