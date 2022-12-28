Бывший легионер «Зенита» рассказал о взятках российским полицейским

Бывший легионер «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о проблемах, с которыми сталкивался во время выступлений в России. Его слова передает Sport24.
Бельгиец поделился, что иногда ему приходилось давать взятки полицейским, когда его останавливали на дороге.
«Давай-давай, если дашь мне что-нибудь, разбежимся», — вспомнил он слова сотрудников сил правопорядка.
Ломбертс отметил, что это его удивило, потому что в Бельгии за подобное попал бы в тюрьму.
Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В 2020-м он завершил карьеру и в данный момент является помощником тренера в бельгийском клубе «Гент».