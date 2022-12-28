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1 час назад

Бывший легионер «Зенита» рассказал о взятках российским полицейским

Lenta.ru

Бывший легионер «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о проблемах, с которыми сталкивался во время выступлений в России. Его слова передает Sport24.

Бывший легионер «Зенита» рассказал о взятках российским полицейским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бельгиец поделился, что иногда ему приходилось давать взятки полицейским, когда его останавливали на дороге.

«Давай-давай, если дашь мне что-нибудь, разбежимся», — вспомнил он слова сотрудников сил правопорядка.

Ломбертс отметил, что это его удивило, потому что в Бельгии за подобное попал бы в тюрьму.

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В 2020-м он завершил карьеру и в данный момент является помощником тренера в бельгийском клубе «Гент».

Футбол,Николас Ломбертс,Зенит,
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