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16 минут назад

Экс-игрок «Зенита» Лобмертс назвал худшую вещь, которую попробовал в России

Никита Бородкин

Бывший футболист петербургского «Зенита» Николас Ломбертс назвал русское пиво худшей вещью в своей жизни. Об этом сообщает Sport24.

Бывший игрок "Зенита" Ломбертс назвал российский напиток худшим в жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты спросили у бельгийца, что бы он выбрал — один день находиться в маленьком замкнутом пространстве или же один день пить русское пиво.

«Маленькие пространства, определенно. Я бы выдержал! Русское пиво — худшая вещь в моей жизни. И еще голландское пиво», — сказал Ломбертс.

Напомним, что Николас Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. За петербургский клуб он провел 289 матчей во всех турнирах и за это время забил 11 мячей. Вместе с петербургской командой ему удалось завоевать 19 трофеев. Футболист также выступал за бельгийские клубы — «Гент» и «Остенде». Сейчас он живет в Бельгии и работает помощником главного тренера «Гента».

Футбол,Николас Ломбертс,Зенит,
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