Бывший игрок "Зенита" Ломбертс назвал российский напиток худшим в жизни

Журналисты спросили у бельгийца, что бы он выбрал — один день находиться в маленьком замкнутом пространстве или же один день пить русское пиво.

Напомним, что Николас Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. За петербургский клуб он провел 289 матчей во всех турнирах и за это время забил 11 мячей. Вместе с петербургской командой ему удалось завоевать 19 трофеев. Футболист также выступал за бельгийские клубы — «Гент» и «Остенде». Сейчас он живет в Бельгии и работает помощником главного тренера «Гента».