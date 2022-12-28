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30 минут назад

Кварацхелия отреагировал на слова про то, что он — один из сильнейших игроков Европы

Чемпионат.com

Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своих любимых игроках в детстве, а также о статусе одного из лучших футболистов Европы.

Реакция Кварацхелии на слова про то, что он — один из сильнейших игроков Европы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Любимый футболист? Гути. Я всегда наблюдал за ним, мне нравился его стиль игры. Когда я смотрел на него, он был великолепен, но вскоре он закончил карьеру. После этого моим любимым игроком стал КришКриштиану Роналду. Я — один из сильнейших игроков Европы? Я всё ещё далек от этого определения, но сделаю всё возможное, чтобы подтвердить его. Не ожидал, что из Грузии смогу попасть в великую команду. Я мечтал играть за такой клуб, как «Наполи», но мнё ещё предстоит пройти долгий путь», — приводит слова Кварацхелии DAZN.

Футбол,Криштиану Роналду,
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