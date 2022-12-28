Федун: идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА

— Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придет уведомление, так и объявят. Знает только Дюков? Да. Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться, договориться все таки с УЕФА, — сказал Федун.