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1 час назад

«Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА» — Федун — об РФС и Азии

Матч ТВ

Член исполкома РФС, бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» рассказал о ходе переговоров о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Федун: идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придет уведомление, так и объявят. Знает только Дюков? Да. Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться, договориться все таки с УЕФА, — сказал Федун.

Служба коммуникаций РФС во вторник сообщила, что перенос голосования по переходу российского футбола из УЕФА в AFC связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.

Футбол,Леонид Федун,РФС,УЕФА,
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