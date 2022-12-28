Федун: идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА

Член исполкома РФС, бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» рассказал о ходе переговоров о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
— Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придет уведомление, так и объявят. Знает только Дюков? Да. Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться, договориться все таки с УЕФА, — сказал Федун.
Служба коммуникаций РФС во вторник сообщила, что перенос голосования по переходу российского футбола из УЕФА в AFC связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.