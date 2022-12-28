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42 минуты назад

Самошников заявил, что не вел переговоры с «Локомотивом»

Матч ТВ

Защитник «Рубина» Илья Самошников отметил, что не вел переговоры о переходе в «Локомотив» в зимнее трансферное окно.Ранее СМИ сообщали, что футболист не смог пройти медицинский осмотр и трансфер сорвался.

Самошников рассказал о переговорах с «Локомотивом»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Информация о проваленном медосмотре в «Локо» верна?

— На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно.

— Это вторая подобная новость за полгода — поэтому решили ответить в соцсетях?

— Я попросил придумать что то новое. Опять на те же грабли наступают.

— Вы с «Локомотивом» не контактировали?

— Нет, контактов не было.

— Была информация о том, что в Дубае вы встречались с Александром Медведевым по поводу интереса «Зенита».

— Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.

— Как вы сами видите свое будущее, учитывая то, что осталось полгода контракта с «Рубином»?

— Я бы хотел помочь команде выйти в МИР РПЛ, это главная цель сейчас.

— Никуда зимой уходить не планируете?

— Наверное, можно считать так.

— Как видите будущее после окончания контракта с «Рубином»?

— Настолько далеко не думал, что будет летом. Сейчас задача другая — вернуться с командой в РПЛ.

— Как смотрите на свое положение в сборной? С кем то контактируете?

— Ни с кем не контактировал с того момента, как мы вылетели в Первую Лигу, — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».
Источник:РБ Спорт

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