Самошников рассказал о переговорах с «Локомотивом»

Защитник «Рубина» Илья Самошников отметил, что не вел переговоры о переходе в «Локомотив» в зимнее трансферное окно.Ранее СМИ сообщали, что футболист не смог пройти медицинский осмотр и трансфер сорвался.
— Информация о проваленном медосмотре в «Локо» верна?
— На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно.
— Это вторая подобная новость за полгода — поэтому решили ответить в соцсетях?
— Я попросил придумать что то новое. Опять на те же грабли наступают.
— Вы с «Локомотивом» не контактировали?
— Нет, контактов не было.
— Была информация о том, что в Дубае вы встречались с Александром Медведевым по поводу интереса «Зенита».
— Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.
— Как вы сами видите свое будущее, учитывая то, что осталось полгода контракта с «Рубином»?
— Я бы хотел помочь команде выйти в МИР РПЛ, это главная цель сейчас.
— Никуда зимой уходить не планируете?
— Наверное, можно считать так.
— Как видите будущее после окончания контракта с «Рубином»?
— Настолько далеко не думал, что будет летом. Сейчас задача другая — вернуться с командой в РПЛ.
— Как смотрите на свое положение в сборной? С кем то контактируете?
— Ни с кем не контактировал с того момента, как мы вылетели в Первую Лигу, — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».
Источник:РБ Спорт