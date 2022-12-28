Дочь Пеле выложила старую фотографию с отцом в соцсетях

Кели Кристина Насименто, одна из дочерей легендарного бразильского футболиста Пеле, выложила старую фотографию с отцом, который на данный момент находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Девушка опубликовала совместный снимок с сёстрами и Пеле, подписав его:

«Время летит, но счастливые моменты остаются навсегда».

Скриншот

Напомним, Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.