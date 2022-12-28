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40 минут назад

Экс-защитник «Спартака» Жиго: в Россию приехал ради новой авантюры и не пожалел

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Экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго вспомнил о своих выступлениях за красно-белых.

Экс-защитник «Спартака»: в Россию приехал ради новой авантюры и не пожалел
Фото: BetassistBetassist

«Ответил согласием быстро, и трансфер из моего прошлого бельгийского клуба оформили оперативно. Я сразу решился на переход. Возможно, потому что я авантюрист. Вот и в Россию отправился ради новой авантюры и не пожалел об этом», — отметил Самуэль Жиго на клубном YouTube-канале «Спартака».

Жиго летом 2018 года стал футболистом «Спартака». В общей сложности француз провёл в красно-белой футболке 109 матчей, забил 10 мячей и пять раз ассистировал партнёрам. С московским клубом Самуэль стал серебряным призёром чемпионата России (2020/2021), а также обладателем Кубка страны (2021/2022).

В нынешнем сезоне 29-летний француз провёл 10 матчей во французской Лиге 1 и забил два мяча. В Лиге чемпионов на счету Жиго пять матчей.

Футбол,Самуэль Жиго,Спартак,
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