Экс-защитник «Спартака»: в Россию приехал ради новой авантюры и не пожалел

«Ответил согласием быстро, и трансфер из моего прошлого бельгийского клуба оформили оперативно. Я сразу решился на переход. Возможно, потому что я авантюрист. Вот и в Россию отправился ради новой авантюры и не пожалел об этом», — отметил Самуэль Жиго на клубном YouTube-канале «Спартака».