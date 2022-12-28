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17 минут назад

Жерара Пике заметили с возлюбленной-студенткой после слухов о расставании

Газета.Ru

Защитника испанского футбольного клуба «Барселона» Жерара Пике заметили с возлюбленной Кларой Чиа Марти после слухов о расставании. Об этом сообщает Daily Mail.

Жерара Пике заметили с возлюбленной-студенткой после слухов о расставании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

35-летний Жерар Пике и 23-летняя Клара Чиа Марти попали в объективы папарацци. На новых снимках, разлетевшихся по фотобанкам, агентствам и прессе, он вел автомобиль, а она сидела на переднем пассажирском сиденье.

В начале декабря испанский канал Telecinco сообщил о расставании Жерара Пике и Клары Чиа Марти. Утверждалось, что футболист бросил молодую возлюбленную, поскольку скучает по Шакире. Судя по всему, информация о разрыве оказалась фейком.

Впервые о романе Жерара Пике и Клары Чиа Марти стало известно спустя два месяца после расставания футболиста с Шакирой. Журналисты предполагают, что именно с ней спортсмен изменял певице на протяжении несколько месяцев, что и послужило причиной для их разрыва.

«Она студентка, работает на него в его офисе, помогает с организацией мероприятий. Они молчат о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит», — сообщал The Sun.

Отношения Шакиры и Жерара Пике длились около одиннадцати лет. У пары есть двое общих детей: 9-летний Милан и 7-летний Саша. Опеку над ними получила певица.

Футбол,Жерар Пике,
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