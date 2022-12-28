Аршавин: «Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать»

— Дресс код иногда толкает к недоброму, — сказал «Матч ТВ» Аршавин. — Некоторые футболисты пестрее новогодней елки. Стоит двухметровый парень, серьга в ухе, наколки. Лет двадцать пять назад, когда я заканчивал «Смену», Дмитрий Николаевич Бесов не то что в школу таких не пустил бы, но даже на улицу Верности, где она расположена. У современной молодежи, к сожалению, свои тренды, надо терпеть. Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать. Когда бурчу им что то, думают, наверное: «Идите, куда шли, не ваше дело».