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25 минут назад

Аршавин: «Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать»

Матч ТВ

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал «Матч ТВ» о своем отношении к внешнему виду современной молодежи.

Аршавин: «Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Аршавин играл за «Зенит» в 1999–2008 и 2012–15 годах. После окончания игровой карьеры Андрей вернулся в клуб, где получил должность советника генерального директора по молодежному футболу. 2 августа 2020 года он был утвержден в должности директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. С января 2022 года — заместитель генерального директора по спортивному развитию.

— Дресс код иногда толкает к недоброму, — сказал «Матч ТВ» Аршавин. — Некоторые футболисты пестрее новогодней елки. Стоит двухметровый парень, серьга в ухе, наколки. Лет двадцать пять назад, когда я заканчивал «Смену», Дмитрий Николаевич Бесов не то что в школу таких не пустил бы, но даже на улицу Верности, где она расположена. У современной молодежи, к сожалению, свои тренды, надо терпеть. Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать. Когда бурчу им что то, думают, наверное: «Идите, куда шли, не ваше дело».

После 16 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице ЮФЛ 1 (игроки до 19 лет) и второе в турнирной таблице ЮФЛ 2 (игроки до 18 лет).

Футбол,Андрей Аршавин,Зенит,
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