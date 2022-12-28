Газинский рассказал, как мог перейти в "Зенит" и "Спартак"

«Сначала мне агент сказал про интерес «Зенита», затем уже Марсио, который у нас играл, сказал, что он разговаривал с Данни, а тот с Боашем — и что меня хотят подписать. Первый раз меня «Краснодар» не отпустил, а второй, со слов агента, по деньгам не договорились.



Переговоры со «Спартаком» были во времена Аленичева. Мне тогда агент сказал, что находится в диалоге, но насколько он был продвинутым, я не знаю», — сказал Газинский в интервью «Чемпионату».