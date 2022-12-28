Газинский рассказал, как мог перейти в "Зенит" и "Спартак"

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, который сейчас выступает за «Урал», признался, что к нему проявляли интерес петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
«Сначала мне агент сказал про интерес «Зенита», затем уже Марсио, который у нас играл, сказал, что он разговаривал с Данни, а тот с Боашем — и что меня хотят подписать. Первый раз меня «Краснодар» не отпустил, а второй, со слов агента, по деньгам не договорились.
Переговоры со «Спартаком» были во времена Аленичева. Мне тогда агент сказал, что находится в диалоге, но насколько он был продвинутым, я не знаю», — сказал Газинский в интервью «Чемпионату».
33-летний Газинский в межсезонье перед переходом в «Урал» находился в статусе свободного агента. С 2013 по 2022 год уроженец Комсомольска-на-Амуре защищал цвета «Краснодара». За это время хавбек провел в стане «быков» 281 матч, забив 14 мячей и отдал 28 результативных передач.
В сезоне-2021/22 Газинский провел за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.